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وبادل خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
© REUTERS / Khaled Abdullah
وعبر ابن سلمان، عن شكره وتقديره لملك المغرب، على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
وكانت المملكتان قد اختلفتا بشأن موعد حلول الأضحى، إذ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن عيد الأضحى المبارك سيحل في يوم الإثنين 12 أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.
بينما أعلنت السعودية أن أول أيام عيد الأضحى هو الأحد 11 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختلافهما في العيد... الملك سلمان وولي عهده يتلقيان اتصالا من ملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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