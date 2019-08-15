بومبيو: لبنان مهدد من طرف إيران و"حزب الله"

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قال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في واشنطن، "نحن ممتنون لتصريح الحريري عن متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق (خط الحدود البرية المؤقت المرسوم من قبل الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل) والحدود البحرية ونأمل أن نرى نتائج حسية لهذه المفاوضات".
وأضاف بومبيو أن "هذه المنطقة مهددة من قبل إيران، ومما يقوم به حزب الله نيابة عنها، ونقدر التزام الحكومة بالدفاع عن لبنان ونرحب أيضا بالالتزام الذي قدمه لبنان لتوفير المساعدة واستقبال النازحين السوريين".
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