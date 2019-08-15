شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اليمنى يؤكد استئناف نشاطه فى مقره بعدن الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى اليمنى استئناف نشاطه فى مقره الرئيسى بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبى البلاد، يوم الأحد المقبل، بعد نهاية إجازة عيد الأضحى.

وذكر البنك المركزى اليمنى - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس أن الإدارة العليا للبنك المركزى تؤكد أنه سيباشر أعماله فى مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد.. مهيبا بجميع المواطنين، ووسائل الإعلام بتوخى روح المسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التى تتحدث عن وجود إرباك فى عمله.

يأتى ذلك بعد أخبار تناقلتها عدة وسائل إعلام حول نقل المقر الرئيس للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقى البلاد.