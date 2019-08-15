أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا.
وذكرت الوزارة، في بيان لها على حسابها بـ"تويتر"، أنه بعد مباحثات تويتي، بمقر رئاسة هئية الأركان التركية بالعاصمة أنقرة، انتقل إلى شانلي أوروفة، في أعمال تفقدية.
وجاء في البيان، "في إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيسها شمالي سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أجرى الجنرال تويتي، أعمال تفقدية في شانلي أورفة، عقب اجتماعاته في هيئة الأركان العامة التركية".
وأوضح أن تويتي، سيواصل مباحثاته، الجمعة، في رئاسة هيئة الأركان التركية، وسيغادر تركيا بعد إتمام هذه المباحثات.
والإثنين، كشفت الوزارة عن وصول وفد أمريكي إلى مدينة شانلي أورفة، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.
والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حول المنطقة الآمنة.. قائد أمريكي يجري أعمال تفقدية جنوب شرقي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.