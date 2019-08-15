حول المنطقة الآمنة.. قائد أمريكي يجري أعمال تفقدية جنوب شرقي تركيا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها على حسابها بـ"تويتر"، أنه بعد مباحثات تويتي، بمقر رئاسة هئية الأركان التركية بالعاصمة أنقرة، انتقل إلى شانلي أوروفة، في أعمال تفقدية.

وجاء في البيان، "في إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيسها شمالي سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أجرى الجنرال تويتي، أعمال تفقدية في شانلي أورفة، عقب اجتماعاته في هيئة الأركان العامة التركية".

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وأوضح أن تويتي، سيواصل مباحثاته، الجمعة، في رئاسة هيئة الأركان التركية، وسيغادر تركيا بعد إتمام هذه المباحثات.

والإثنين، كشفت الوزارة عن وصول وفد أمريكي إلى مدينة شانلي أورفة، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.



والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.