الأوقاف الفلسطينية: الهجمة الإسرائيلية على القدس تدفع للتوتر الديني‎

أيسر العيس/ الخليج 365

حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الخميس، من أن "الهجمة" الإسرائيلية على القدس، تدفع بالمنطقة نحو حالة من التوتر سيجرّ إلى حرب دينية.

وفي وقت سابق، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، وطلبت من المصلين المغادرة، وأغلقت البوابات عدة ساعات، قبل أن تعاود فتحها من جديد، بحسب دائرة أوقاف القدس.

وفي بيان، اعتبرت الوزارة أن "إفراغ قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين مساء الخميس، خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، ضمن محاولات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد كمقدمة للاستيلاء عليه".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ"إيقاف هذه الهجمة المسعورة، والتي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى جرنا لحرب دينية".

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واضطر عشرات المصلين لأداء صلاة المغرب عند باب الأسباط، بسب منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى بحسب دائرة أوقاف القدس.

جاء ذلك عقب استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الشرطة الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة في القدس، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما.

والأحد، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، سمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو ألف و336 مستوطنا باقتحام المسجد، ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

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