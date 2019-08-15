استشهاد فلسطيني وإصابة آخريْن برصاص إسرائيلي بالقدس

القدس/ الخليج 365

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران، مساء الخميس، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم طعنهم أحد أفرادها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين في القدس، أحدهما بجروح متوسطة في الفخذ، فيما لم تحدد بعد طبيعة ودرجة خطورة إصابة الثاني.

من جانبها، ذكرت "القناة 12" العبرية، في وقت سابق، أن الشرطة قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص، وأصابت آخر بجروح، وصفت حالته بـ"الحرجة جدا"، إثر طعنهما شرطيا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس.

غير أن القناة سرعان ما تراجعت عن خبر مقتل الفلسطيني، لتكتفي بالقول إن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد طعنهما شرطيا في البلدة القديمة بالقدس.

وذكرت القناة أن أحد الشابين "بحالة حرجة جدا"، وأن حالة الثاني "خطيرة".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن "طواقمها نقلت شابا (فلسطينيا) أصيب بالرصاص بالفخذ في الحادث الأمني بمنطقة باب السلسة، في البلدة القديمة بالقدس".

وأضاف البيان، أن "الشرطة تمنع طواقمنا من الوصول للشابين الآخرين المصابيْن".

وذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، في بيانات مقتضبة، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب الحادثة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.

ولاحقا، أفاد "الدبس" بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت أبواب الأقصى وسمحت فقط لموظفي الأوقاف وللنساء ولمن هم فوق خمسين عاما من الفلسطينيين بدخوله.



وإثر ذلك أدى عشرات المصلين صلاة المغرب عند باب الأسباط خارج ساحات المسجد الأقصى، بسبب منعهم من دخوله، حسب الدبس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.