قنصليتنا في #مومباي تنبه مواطنيها: احذروا الترحيل

صحيفة الخليج الالكترونية

أهابت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، بالمواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع “E-VISA”، بضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وأوضحت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.