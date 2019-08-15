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صحيفة الخليج الالكترونية
أهابت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، بالمواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع “E-VISA”، بضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
كانت هذه تفاصيل خبر قنصليتنا في #مومباي تنبه مواطنيها: احذروا الترحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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