شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يتخذ إجراءً بشأن المتضررين من دفعة الدعم الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن⁩، مساء اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الأخيرة رقم 21. Advertisements وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: أنه يتم تلقي طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (اضغط هنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يتخذ إجراءً بشأن المتضررين من دفعة الدعم الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.