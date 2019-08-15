وقال جميل بمنشور له في موقع "فيسبوك": "أكون معكم صريح، أتحدى أي وزير يقول إنه فاهم ايش اللي حاصل ويحصل في البلد أو حد يستشيره فيما يحصل".
وأضاف: "مثلنا مثلكم نتابع كل ما يحصل عبر مواقع التواصل أو عبر أصدقاء فقط ولهذا لا تحملوا الحكومة المسؤولية أكثر من اللازم".
وقالت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية، إنها تواصلت مع أكثر من وزير في الحكومة لسؤاله عن أكثر من قضية فيكون ردهم بعدم علمهم بأية تفاصيل وعدم إشعارهم بأية تفاصيل تخص وزاراتهم وتهميشهم إلى درجة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سؤال لم يستطع الإجابة عنه أكثر من وزير في حكومة الشرعية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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