اليمن..."أنصار الله" تعلن سيطرتها على جبل استراتيجي في الجوف

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© REUTERS / Fawaz Salman
وأضافت القناة أن مسلحي "أنصار الله" نصبوا كمينا للجيش اليمني أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الجيش اليمني، وألحق أضرارا بعدد من الآليات التابعة له خلال عملية السيطرة على المنطقة الاستراتيجية.
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري في جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، عن إطلاق 7 صواريخ "زلزال1" على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة الغربية بعسير جنوب غربي السعودية.
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