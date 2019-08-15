شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مئات المنازل فى السودان جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت مئات المنازل في عدة ولايات في السودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرا؛ مما أسفر عن خسائر بشرية، وأضرار مادية بالغة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن 488 منزلا انهار بشكل كامل و381 منزلا انهار جزئيا في محلية "المناقل" في ولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة.

Advertisements

وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلا في مدينة الفاشر في شمال دارفور (غرب السودان)، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين.