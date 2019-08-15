وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه. وقالت وسائل إعلام محلية إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد استحالة السيطرة عليه... قوات تابعة للجيش الجزائري تقضي على نمر(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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