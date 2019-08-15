ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

كتب ترامب في صفحته على "تويتر": إذا التقى الرئيس شي شخصياً بالمتظاهرين، فستكون هناك نهاية سعيدة ومعقولة لمشكلة هونغ كونغ. ليس لدي أدنى شك! "
وربط ترامب بين الاحتجاجات والاتفاق التجاري مع بكين، مع استمرار التوتر التجاري بين البلدين.
وقال "تريد الصين بالطبع عقد اتفاق. فليعملوا إذن مع هونغ كونغ بإنسانية أولا".
وبدأت المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة احتجاجا على مشروع قانون مقترح كان يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم لكن الاحتجاجات تطورت فيما بعد للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.
وخرج ما يزيد عن ألف شخص أيضا في حي شام شوي بو الذي تقطنه أغلبية من الطبقة العاملة للاحتجاج ضد الحكومة. وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها في المنطقة.
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