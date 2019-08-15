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أنصار الله: إطلاق 7 صواريخ على تجمعات للجيش السعودي

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وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، نقلا عن المصدر العسكري، إنه: "قتل وجرح أعداد كبيرة من أفراد الجيش السعودي إثر الضربات الصاروخية".

© AP Photo / Hassan Ammar

ونقل المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أمس، عن مصدر في وحدة القناصة التابعة للجماعة، قوله إن "مقاتلي "أنصار الله" قنصوا خلال اليومين الماضيين 22 عسكريا يمنيا بينهم قيادات قبالة جبل قيس في محور جيزان.

وأشار إلى تنفيذ الجماعة عمليات مماثلة قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، أسفرت عن قنص 8 جنود يمنيين.

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كما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، سيطرة قواتها على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع .

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة. 

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