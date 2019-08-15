ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أجرت البحث والتحري حول السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقد تم التعرف عليها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه لضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.
وكان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تداولوا مقطع فيديو سجلته امرأة كويتية لنفسها تتحدث فيه عن الجنة، قائلة إنه "لا يُشرفها أن تدخلها".
وتحدثت السيدة في الفيديو موجهة رسالة إلى من أسمتهم بـ"المستشرفة" من الرجال والنساء، قائلة "أنا ألبس حجاب أو مو ألبس حجاب مو شغلك، ألبس مايوه أمشي مفسخه مو شغلك".
وأردفت السيدة قائلة: "الجنة اللي تسكر بوجهي الباب عشان مو لابسة حجاب.. ما تشرفني".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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