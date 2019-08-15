دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث براءة إختراع من سامسونج لهاتف مميز بطي مزدوج للشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت العملاق الكوري براءة إختراع لتصميم جديد للهواتف القابلة للطي، حيث يعرف الهاتف الجديد ب” Z-folding”، ويتميز بشاشة تطوى بشكل مزدوج.

تستمر محاولات شركة سامسونج في إبتكار رؤية جديدة للهواتف القابلة للطي، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر LetsGoDigital، كشف عن تصميم جديد لهاتف مميز بطي مزدوج سجل من سامسونج في براءة إختراع جديدة مؤخراً.

ولقد تم تسجيل هذا التصميم في براءة إختراع من سامسونج في نهاية العام الماضي، ومن ثم رصد مؤخراً في تسريبات خرجت من مكتب حقوق الملكية الفكرية في كوريا.

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أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بشاشة كبيرة مرنة وقابلة للطي، مع إطارات مميزة بتصميم نحيف جداً، ومن المقرر أن تفتح الجهة اليمنى واليسرى للشاشة بتصميم Z.

كما أكدت تسريبات LetsGoDigital على أن براءة الإختراع لا تكشف عن أي تفاصيل حول أزرار في تصميم الهاتف، أو أي تفاصيل حول الكاميرة، إلا أن هذه التفاصيل سيكشف عنها غالباً في حالة إنتقال براءة الإختراع إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

المصدر

هذا الموضوع أحدث براءة إختراع من سامسونج لهاتف مميز بطي مزدوج للشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.