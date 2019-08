تبحر عبر الأطلسي بلا وقود دفاعا عن قضيتها

دبي - بواسطة محمد فارس أبحرت من جنوبي إنجلترا يوم الأربعاء ناشطة البيئة الشابة غريتا ثونبيرغ متوجهة إلى نيويورك وتشيلي لحضور قمتين للأمم المتحدة حول التغير المناخي.

وتجمع الكثيرون من أنصارها لوداعها في رحلتها البحرية عبر المحيط الأطلسي.

وألقت الناشطة البالغة من العمر 16 عاما كلمة قبيل ابحارها من ميناء بورتسموث على متن الزورق "ماليزيا 2"، وهو زورق سباق يعمل بالطاقة الشمسية ومزود بتوربينات تحت الماء.

وقالت غريتا في كلمتها إنها مصممة على عمل "كل ما تستطيع" من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي التي وصفتها بأنها "مشكلة خطيرة جدا".

ووصفت المراهقة، التي ترفض السفر جوا بسبب تأثير ذلك على البيئة، المشككين في صحة ما يجري من تغيّر في المناخ بالقول "سيكون هناك دائما من لا يفهمون أو لا يتقبلون البراهين العلمية الدامغة. سأتجاهلهم، لأنني لا اعتمد سوى على الأدلة العلمية".

We are on our way!

Leaving Plymouth and heading for New York. Follow our journey here https://t.co/qJn5ShWQbB pic.twitter.com/U2Lbv3Xgzs