الصدر يدعو لتظاهرة لدعم الجيش العراقي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة مقتدى الصدر مع أحد أفراد جيش المهدي

وجاءت دعوة الصدر، ردا على دعوات أطلقها قيادي في ميليشيا النجباء الموالية لإيران، إلى حل الجيش العراقي واتهمامه بالخيانة عقب حادثة انفجار مخازن العتاد داخل معسكر الصقر في بغداد.

وكان الأمين العام لما يسمى بـ"مجلس شورى العلماء" في ميليشيا النجباء، يوسف الناصري، قد دعا إلى حل الجيش العراقي.

وقوبلت هذه الدعوة إلى حل الجيش باستهجان وانتقادات واسعة، لاسيما أنها جاءت في الوقت الذي يطمح فيه العراقيون إلى تعزيز مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرب الضارية ضد إرهاب تنظيم داعش الإرهابي.