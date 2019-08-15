الصدر يدعو لتظاهرة لدعم الجيش العراقي

وجاءت دعوة الصدر، ردا على دعوات أطلقها قيادي في ميليشيا النجباء الموالية لإيران، إلى حل الجيش العراقي واتهمامه بالخيانة عقب حادثة انفجار مخازن العتاد داخل معسكر الصقر في بغداد.
وكان الأمين العام لما يسمى بـ"مجلس شورى العلماء" في ميليشيا النجباء، يوسف الناصري، قد دعا إلى حل الجيش العراقي.
وقوبلت هذه الدعوة إلى حل الجيش باستهجان وانتقادات واسعة، لاسيما أنها جاءت في الوقت الذي يطمح فيه العراقيون إلى تعزيز مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرب الضارية ضد إرهاب تنظيم داعش الإرهابي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.