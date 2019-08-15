قرقاش: علاقتنا بمصر والسعودية إحياء للأمن العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش ، أن علاقات الإمارات الاستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر منظورها إحياء الأمن العربى. وقال قرقاش ، عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" :"بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربى، يبتكرون معنى مسخاً للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100عام، وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وادركوا تكلفته وخطورته."

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