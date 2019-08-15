شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتطالب الموجودين بالمغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس المسجد الأقصى وطالبت الموجودين بالمغادرة فورا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. يذكرأن، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطينى عند باب السلسلة بجوار المسجد الأقصى.

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