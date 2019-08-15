تركيا.. تحييد إرهابي مدرج على النشرة البرتقالية

أنقرة / محمد بوزتبه/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تحييد "أحمد بويراز" أحد الإرهابيين المدرجين على النشرة البرتقالية لقوائم المطلوبين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "بويراز" تم تحييده خلال عملية أمنية في قضاء "كماه" بولاية أرزينجان في 12-13 أغسطس/آب الجاري.
وأوضحت أنه تم التعرف على الإرهابي "بويراز" من بين ثلاثة إرهابيين تم تحييدهم في العملية الأمنية.
وأضاف البيان أن بويراز الملقب باسم ""فكري" هو قيادي بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.
وأشار أنه كان قد تم رصد مكافأة بقيمة 600 ألف ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات عنه، كونه متورط في استشهاد مواطن وإحراق مركبتين في 27 أغسطس/آب 2015.
وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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