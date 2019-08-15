استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي بالقدس

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، الخميس، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم طعنهما أحد أفرادها في البلدة القديمة بالقدس، وفق إعلام عبري.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص، وأصابت آخر بجروح، وصفت حالته بالحرجة جدا، إثر طعنهما شرطيا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس.

من جانبها، لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية هذه الأنباء، لكنها ذكرت في بيان أنها "تعمل على الحصول على معلومات حول الحالة الصحية للمواطنين الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهما في القدس المحتلة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة في القدس، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما.

Advertisements

وفي بيان عبر موقع "تويتر"، قالت الشرطة إن فلسطينيين طعنوا شرطيا قرب باب السلسلة، وأصيب بجروح متوسطة.

وأضاف البيان، أن "عناصر الشرطة أطلقت النار على شابيْن، ما تسبب بإصابتهما"، دون تفاصيل إضافية حول درجة خطورة الإصابة.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن "طواقمها نقلت شابا (فلسطينيا) أصيب بالرصاص بالفخذ في الحادث الأمني بمنطقة باب السلسة، في البلدة القديمة بالقدس".

وأضاف البيان، أن "الشرطة تمنع طواقمنا من الوصول للشابين الآخرين المصابيْن".

وذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى في أعقاب الحادثة، كما أغلقت هذه القوات الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.