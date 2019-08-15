"النهضة" التونسية تدعو أنصارها إلى دعم مرشحها "مورو"

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

دعت حركة "النّهضة" التونسية، الخميس، أنصارها إلى دعم عبد الفتاح مورو، مرشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الخريف المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التّنفيذي للحركة الإسلامية، عقب اجتماع خصصه لبحث الوضع العام بالبلاد والمستجدات المحلية.

وعبرت الحركة عن "اعتزازها بالإجماع الواسع" الذي حظي به قرار ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيسها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان بالإنابة، فيما دعت أنصارها إلى دعم مرشحها، و"الالتفاف حوله".

Advertisements

واعتبرت أنّ "الصدى الكبير والايجابي الذي لقيه هذا الترشيح على المستوى الحزبي والوطني، هو نتيجة لما يحظى به مورو من تقدير واحترام في مختلف الأوساط الاجتماعية، ولما يتميز به من خصال تستجيب لمتطلبات رجل الدولة الأول الحريص على مقومات الدولة التونسية".

ولفتت إلى أن "قرار ترشيح مورو صادر عن المؤسسات الرسمية للحركة، ويعكس رغبة حقيقية لدى شريحة واسعة من التونسيين داخل الحركة وخارجها، ومسؤولية وطنية ملقاة على عاتق كل حزب سياسي لدعم التجربة الديمقراطية".

والجمعة الماضية، أودع مورو طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.