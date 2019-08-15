الخارجية اليمنية تعلن تعليق عمل مكتبها في عدن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الخارجية اليمنية، الخميس، تعليق عمل مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، على خلفية ما أسمته بـ"التمرد المسلح" الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، على مؤسسات الحكومة الشرعية.

ووفق بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، يبدأ تعليق العمل في مكتب الوزارة بعدن (جنوب غرب) اعتبارا من الخميس، فيما سيستمر العمل فقط في القطاعات الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين.

وأضاف أن "الوزارة ستعلن عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

ولفت إلى أنها ستعلن أيضا عن أي إجراءات جديدة وفقا للمستجدات.

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وهذه أول جهة حكومية تعلن تعليق عملها، بعد أقل من أسبوع على سيطرة قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، عقب معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في عدن.

ودعت الخارجية اليمنية، إلى انسحاب قوات "الانتقالي الجنوبي" قبل أي حوار.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

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