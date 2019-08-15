اندلاع حريق في مستوطنة إسرائيلية جنوب نابلس

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

اندلع حريق في مستوطنة، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، حسبما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب الخميس.

واتهم موقع إخباري مقرب من المستوطنين، فلسطينيين من قرية عوريف، بإشعال النيران.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنه "في أعقاب وصول حريق إلى حي حافات شاكيد، في مستوطنة يتسهار، عملت قوات الإطفاء بمساعدة طائرات مروحية وقوات الشرطة على السيطرة على الحريق، وبدأت بإخلاء السكان من منازلهم، ولم تقع إصابات".

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لكن بيان الشرطة، لم يشر إلى أن الحريق وقع بفعل فاعل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مبنى واحدا على الأقل، تعرض لأضرار بسبب اشتعال النيران فيه، وأن قوات الإطفاء الإسرائيلية تمكنت من منع الحريق من الانتشار.

واتهم موقع "سيروجين" العبري، المقرب من المستوطنين، مواطنين فلسطينيين من قرية عوريف بإشعال النيران في وادي قريب، بهدف التسبب بوصول النيران للمستوطنة.

وأقيمت مستوطنة يتسهار عام 1983، على أراضي 6 قرى فلسطينية من بينها عوريف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.