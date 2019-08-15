مستشار هادي: اليمنيون فقدوا الثقة في التحالف العربي

علي عويضة/ الخليج 365

قال عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، إن اليمنيين فقدوا الثقة في التحالف العربي.

وأضاف "المخلافي"، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، أنه "على التحالف العربي أن يدرك حجم ما حدث في عدن ومخاطره حتى وإن كانت بعض أطرافه مشاركة في ذلك".

وأوضح أن "اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف العربي الذي أيدوه وأعطوه مشروعية عززت المشروعية القانونية من السلطة الشرعية والمجتمع الدولي".

وتابع "على من خطط وعمل لذلك (أحداث عدن) داخليًا وخارجيًا أن يدرك حقيقتين، الأولى أنه أول من سيكتوي بنار ذلك والثانية أن الأوطان والشعوب لا تموت".‏

ولفت المخلافي، وهو وزير خارجية سابق، أن "استمرار ذات الأوضاع سوف يؤدي إلى تحويل الحرب من وطنية في مواجهة انقلاب إلى حروب أهلية في كل مكان".

وأضاف "كل الانقلابات والمشاريع الصغيرة في صنعاء أو عدن أو أي مكان من الوطن هي مشاريع تدمير للحاضر".

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وأشار أن "الانقلاب الجديد في عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء وتحت ذات الدعاوى ونفس الأساليب".

وتابع "لا زال لدى الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها والساعية لاستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث الكثير من الخيارات لمواجهة ما تعرض ويتعرض له الوطن منذ 2014".

وأفاد أن "الأوضاع ستذهب إلى مزيد من التشظي وسيدفع الجميع الثمن شمالا وجنوبا ما لم يتم إجراء مراجعة عميقة وشاملة لكل ما حدث منذ انقلاب الحوثي والخروج برؤية جادة للإنقاذ".

وقبل أقل من أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.