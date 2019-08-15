عروض فنية وجوائز نقدية وعينية لزوار حديقة أبها

ابها

تستمر فعاليات ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة لتقديم سلسلة كبيرة من العروض الفنية المختلفة وذات التنوع على مسرح الحديقة العام كل مساء يوم ، وأوضحت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة بأن شركة ليالي الخليج حرصت على كل ما يخدم الزائر لموقع الحديقة في إضافة التنوع للعروض الشيقة والمثيرة وتلبية لرغبات الزوار القادمين إلى زيارة أبها وأهالي منطقة عسير ، يقدم فيها فريق هوانا استعراض أمام الزوار على المسرح بمشاركات جميلة قدمت الكثير من العروض المميزة للزوار في حديقة أبها الجديدة إلى جانب العرض الناري الذي يقدم للزوار كل يوم بعد إطلاق العروض النارية مباشرة .

فيما حرصت شركة ليالي الخليج على استمرار إطلاق العروض النارية في سماء بحيرة السد في مدينة أبها كل مساء يوم طوال إجازة عيد الأضحى المبارك مع توفير الخدمات المقدمة للزوار من وجبات ومشروبات ساخنة متنوعة وإيجاد جلسات مخصصة للعائلات والأطفال لمشاهدة العروض النارية عن قرب ، حيث قدمت شركة ليالي الخليج مكافئات وجوائز نقدية وجوائز عينية اشتملت على تذاكر الألعاب المجانية وأطقم عطورات والكثير من الجوائز القيمة على مسرح حديقة أبها الجديدة.

وتعمل شركة ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة على راحة الزائر وتهيئة بيئة مناسبة له ولكافة أسرته مع تخصيص مواقع خاصة للشباب داخل الحديقة ، حيث وفرت شركة ليالي الخليج سوارة اليد للأطفال والشباب والشابات لدخول كافة الألعاب الترفيهية والملاهي وموقع الألعاب الإلكترونية الواقع الافتراضي على مدار الوقت طوال يوم كامل مما يلبي رغبات الجميع مع توفير وسائل السلامة والأمان في تلك الألعاب ، وتؤكد بأن الزائر لموقع الحديقة قد يستفيد بالتنقل عن طريق العربات المعلقة التلفريك بدل من السيارات والزحام المروري من الجبل الأخضر مرور بالقرية العالية أبو خيال وحتى جبل نهران ووصول إلى موقع حديقة أبها الجديدة لزيارتها.

وعن جانب المطاعم والمقاهي حرصت شركة ليالي الخليج على استمرار العمل والتنوع في الوجبات المقدمة مع الإشراف العام عليها من قبل الشركة ، وعن جانب مواقع الكافي وفرت الشركة أرقى المواقع للكافي شملت أفق القهوة وباحة القهوة وموقع برستا للقهوة وموقع إيلاف وكل ذلك يميزها بإطلالة ساحرة على الحديقة وعلى موقع البحيرة المائية ومشاهدة العروض النارية عن قرب .

وأكدت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة على أن الفترة المقبلة ستكون حديقة أبها الجديدة فيها الكثير والكثير من مواقع الكافي والمطاعم المميزة وإضافة الألعاب الحديثة والمميزة التي تلبي رغبات الزوار القادمين إلى زيارة حديقة أبها الجديدة بشكل خاص .