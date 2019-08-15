الأردن يوكد أهمية تخفيض التوتر بين #الهند و #باكستان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الحكومة الأردنية اليوم، أهمية تخفيض التوتر بين الهند وباكستان، واعتماد الحوار لتجاوز الأزمة بين البلدين.

واعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، عن ثقة الاْردن في حكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة، واتخاذ الاجراءات الضرورية لاحتواء التوتر القائم بالوسائل السلمية، والعودة للحوار والتفاوض وبما يكرس علاقات حسن الجوار بين البلدين وفق الأعراف والقوانين والشرعية الدولية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من العالم.