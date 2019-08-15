«التجارة» تستدعي دراجات أطفال.. خطر يهدد حياة أبنائك

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، منتج دراجات الأطفال Kickster من TREK؛ لوجود خلل به. Advertisements ودعت الوزارة في بيان لها، إلى التوقف الفوري عن استخدام دراجات الأطفال Kickster من TREK؛ لاحتمالية حدوث كسر في وحدة تثبيت مقود الدراجة قد يؤدي إلى خطر سقوط وإصابة الطفل.

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