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وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" "إن الجيش السوري دمر خلال معاركه في ريفي حماة وإدلب، منذ تحرير بلدتي تل ملح والجبين، 31 دبابة و169 سيارة دفع رباعي و19 عربة بي ام بي، معظمها تعود لتنظيمي جبهة النصرة وجيش العزة الإرهابيين".
© Sputnik . BASSEL SHARTOUH
وأشارت المصادر إلى أن الفصيل طالب هيئة تحرير الشام مؤخرا بإمداده بمئات المقاتلين، على حين اعتقلت الهيئة خلال الأيام الأخيرة مئات القصّر في مدن وبلدات خان شيخون وسراقب وأريحا وجسر الشغور والدانا في ريف إدلب، ممن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً واقتادتهم إلى معسكرات التدريب على الأسلحة والقتال لتعويض الخسائر البشرية التي منيت بها التنظيمات الإرهابية في معاركها الأخيرة مع الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم 400 أجنبي... الجيش السوري يحيّد 1257 إرهابيا جنوب إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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