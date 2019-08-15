ووجه وزير الداخلية السعودي بتعيين الطالب في المدينة التي يرغب بالعمل فيها بعد تخرجه وإكمال دورته التدريبية.
كما أجرى الوزير اتصال هاتفيا مع الطالب، عبر فيه عن شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، وفق صحيفة "سبق" السعودية.
هذا وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، قد رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل في قطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِه الحجاج. ورغم إصرار الحاجة إلا أن الطالب ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف قائلا "هذا واجبي...هذا واجبي" حتى اقتنعت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما رفض مبلغا من حاجة... وزير الداخلية السعودي يقدم 100 ألف ريال وسيارة للطالب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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