هذا الموضوع صورة رسمية لهاتف Meizu 16s Pro قبل الإعلان الرسمي في 28 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة Meizu أول الصور الرسمية لهاتفها المميز المرتقب Meizu 16s Pro، الذي يكشف عنه رسمياً في مؤتمر يعقد في 28 من أغسطس.
رصد هاتف Meizu 16s Pro في العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تظهر صور رسمية من شركة Meizu لتكشف عن اللمحات الأولى لتصميم الهاتف الذي ينطلق بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.
ويتميز هاتف Meizu 16s Pro بحواف مستديرة، مع تصميم نحيف جداً، ومن المقرر أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus، حيث ظهر الهاتف بالفعل في تسريبات من AnTuTu مع أعلى نتائج برقاقة معالج كوالكوم.
أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، لكن مع دقة عرض 1080 بيكسل بلس، من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن مواصفات إعدادات الكاميرة في الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى نفس الإعدادات المميزة للإصدار الرئيسي Meizu 16s.
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هذا الموضوع صورة رسمية لهاتف Meizu 16s Pro قبل الإعلان الرسمي في 28 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
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