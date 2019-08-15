شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الجزائرى يوقف قاضيين عن العمل وينهى مهام وكيل نيابة بتلمسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى، وقف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة "الحراش" والثانى بمجلس قضاء "تيارت"، إضافة إلى إنهاء مهام وكيل نيابة لدى محكمة تلمسان.



وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية اليوم الخميس "أنه عملا بأحكام المادة 65 من القانون الأساسى للقضاء التى تخول لوزير العدل صلاحية توقيف أى قاض عن مزاولة عمله القضائى بعد إجراء تحقيق أولى وإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء فى حالة ارتكابه خطأ جسيما لا يسمح ببقائه فى منصبه، قرر وزير العدل توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير والثانى بمجلس قضاء تيارت من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات تمس بسمعة القضاء".



وأضاف البيان أن وزير العدل قرر إنهاء مهام وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدى للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق.