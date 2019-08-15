شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف فى السعودية بسبب الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت أحياء قروى والخالدية والسلامة وباب الريع وعودة والمثناة وطريق الملك فهد الدائري والقيم ومسرة والوسام ومركزي الهدا والشف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقامت السلطات السعودية بإغلاق طريق الهدا فى الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف فى السعودية بسبب الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.