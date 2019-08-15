شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطينى عند باب السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى في القدس كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

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