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الأردن يدعو إلى الحوار بين الهند وباكستان لتجاوز الأزمة بينهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية كلًا من الباكستان والهند إلى تخفيض التوتر واعتماد الحوار؛ سبيلًا لتجاوز الأزمة بين البلدين. 


وأعرب الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس عن ثقة الأردن الكبيرة بحكمة القيادتين الباكستانية والهندية فى التعامل مع الأحداث المتسارعة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء التوتر القائم بالوسائل السلمية.

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وأكد ضرورة العودة للحوار والتفاوض بما يكرس علاقات حسن الجوار بين البلدين وفق الأعراف والقوانين والشرعية الدولية، ويسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة المهمة من العالم.

 

 

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