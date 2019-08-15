شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو إلى الحوار بين الهند وباكستان لتجاوز الأزمة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية كلًا من الباكستان والهند إلى تخفيض التوتر واعتماد الحوار؛ سبيلًا لتجاوز الأزمة بين البلدين.



وأعرب الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس عن ثقة الأردن الكبيرة بحكمة القيادتين الباكستانية والهندية فى التعامل مع الأحداث المتسارعة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء التوتر القائم بالوسائل السلمية.

Advertisements



وأكد ضرورة العودة للحوار والتفاوض بما يكرس علاقات حسن الجوار بين البلدين وفق الأعراف والقوانين والشرعية الدولية، ويسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة المهمة من العالم.