إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية بعد هجوم صاروخي ومقتل عامل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار معيتيقة الدولي

قال مطار معيتيقة الدولي وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس إنه تعرض لهجوم صاروخي يوم الخميس مما أسفر عن مقتل أحد العمال.

وقال المطار في بيان إنه أغلق المجال الجوي وحول الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس.

وتعرض المطار مرارا لهجمات منذ بدأت قوات شرق ليبيا الموالية لخليفة حفتر هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا لكن نادرا ما يسقط ضحايا.

وتوسطت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في هدنة قبلها حفتر وحكومة طرابلس لكن المعارك استمرت في إطار الفوضى التي تعم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.