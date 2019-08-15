دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A10s أحدث هواتف سامسونج المتوسطة بقدرة بطارية 4000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج عن إصدارها الأخير من سلسلة A لهذا العام؛ وهو هاتف Galaxy A10s. حيث يضم الهاتف عددًا كبيرًا من المميزات والتحسينات، إذ أنه سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 4000 mAh بالإضافة إلى مستشعر للبصمة بالجهة الخلفية، وهي ميزة إضافية عن الإصدار الرئيسي A10.

يتميز الهاتف بشاشة من نوع IPS Infinity-V بحجم 6.2 بوصة مزودة بنتوء يأخذ شكل حرف V من الأعلى، وتبلغ دقة الشاشة 720 × 1520 بكسل. كما أنه مدعوم بمعالج ثماني النواة، مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة قابلة للتوسيع بسعة 32 جيجابايت.

أما عن الكاميرا، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وهي تدعم ميزة التعرف على الوجه.

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ومن اهم ما يميز الهاتف هو أنه مزود ببطارية ضخمة بسعة 4000 mAh، كما أنه يعمل بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 Pie الذي يرتكز على واجهة One UI.

يذكر أن سامسونج لم تكشف عن موعد توفر الهاتف في الأسواق حتى الآن، ولكن سيأتي الهاتف باللون الأسود والأخضر والأحمر والأزرق.

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هذا الموضوع هاتف Galaxy A10s أحدث هواتف سامسونج المتوسطة بقدرة بطارية 4000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.