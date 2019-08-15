شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات توزع لحوم الأضاحي على فقراء موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت سفارة دولة الإمارات العربية في نواكشوط، لحوم الأضاحي على فقراء موريتانيا.
وقال حسن محمد الشميلي القائم بالأعمال في السفارة لموقع صحراء ميديا، إن عملية التوزيع تتم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل عشرات الأسر الفقيرة وذلك بهدف زرع البسمة على وجوه المحتاجين.
وتقوم الهيئات والمنظمات الخيرية، وبعض السفارات العربية في البلاد، بجملة من الأنشطة، خلال الأعياد الدينية والمناسبات المختلفة، من أجل تقديم العون للأسر الأكثر احتياجا في موريتانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الإمارات توزع لحوم الأضاحي على فقراء موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.