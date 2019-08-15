شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين تنفى علاقتها بمجزرة سبايكر و تكذب ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت رغد صدام حسين، على مجزرة سبايكر التى قتل فيها 1700 جندى عراقى عام 2014 على أيدى عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، وكذبت الموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا.

ونفت رغد، علاقتها بمجزرة سبايكر، وكتبت على تويتر "ضعاف النفوس والفاشلين سياسيا زجوا اسمى بطريقة غريبة فى هذا الموضوع".

وأضافت، "صرحت بشكل واضح أنه لا صحة لهذا الخبر، وهذا أكثر شيء مريض سمعته طيلة هذه السنوات، والأكثر غرابة من ذلك أن ويكيبيديا التى نعتبرها مرجعا موثوقا به لكثير من الأمور تضع اسمى ضمن مجزرة سبايكر".

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ومن الجدير بالذكر، أن مجزرة سبايكر، جرت بعد أسر طلاب القوة الجوية فى قاعدة سبايكر الجوية يوم 12 يونيو 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت، وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل، حيث أسروا عدد كبير من الجنود العراقىيين من القوة الجوية، وقادوهم إلى القصور الرئاسية فى تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفى مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعض منهم وهم أحياء.