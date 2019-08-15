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أمير قطر وبوتين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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الدوحة/ الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تطورات الأوضاع في المنطقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر بالرئيس الروسي، وفق وكالة الأنباء القطرية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين قطر وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات"، دون تفاصيل أكثر، حسب المصدر ذاته.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي تصاعدا في حدّة التوتر منذ أشهر على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في المنطقة مؤخرًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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