أمير قطر وبوتين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة/ الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تطورات الأوضاع في المنطقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر بالرئيس الروسي، وفق وكالة الأنباء القطرية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين قطر وروسيا، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات"، دون تفاصيل أكثر، حسب المصدر ذاته.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي تصاعدا في حدّة التوتر منذ أشهر على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في المنطقة مؤخرًا.

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