وزير تونسي يستقيل من منصبه "للتفرغ للانتخابات التشريعية"

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



تقدّم محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان اليوم الخميس رسميّا باستقالته من الحكومة، بعد ان ترشح للانتخابات التشريعية.



جاء ذلك في نص رسالة استقالته التي نشرت على الصفحة الرسمية لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.



وأواخر الشّهر الماضي، أعلن الوزير محمد الفاضل محفوظ أنه قرّر الاستقالة من الحكومة بهدف التفرّغ للانتخابات التشريعيّة التي ترشّح لخوضها.



يذكر أنّ محفوظ ترشح على رأس قائمة صفاقس 2 عن حركة مشروع تونس.



وقال محفوظ في رسالة استقالته إنه" يتقدّم باستقالته من الحكومة قصد التفرغ للانتخابات التشريعية القادمة رغم أن القانون لا يجبره على ذلك."



وكان محفوظ عميدا للهيئة الوطنية للمحامين بتونس بين 2013 و2016 التي تحصلت في عهده على جائزة نوبل للسلام عام 2015 في إطار الرباعي الراعي للحوار الوطني.



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وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2015 تسلّم الرباعي الراعي للحوار التونسي جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنجاح مسار التوافق بين الأحزاب السياسيّة في تونس وجرهم إلى طاولة الحوار على إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والمعارض اليساري محمد البراهمي في صيف 2013، مما أفرز تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة مهدي جمعة بعد استقالة حكومة الترويكا.



وعين في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة يوسف الشاهد.



وفي الثلاثين من تموز/يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستوريّة-مستقلة) في تونس تلقيها ألف و592 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.



وبحسب هيئة الانتخابات فإنّ مطالب الترشح تضم 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قائمة مستقلة.



ومن المنتظر أن تجري تونس انتخاباتها البرلمانية في 6 أكتوبر في الداخل، وأيام 4 و5 و6 أكتوبر، بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.



أما الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، فقد أعلنت الهيئة تقديم موعدها إلى 15 سبتمبر/ أيلول، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الأسبوع الماضي.

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