مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يبارك للقيادة نجاح حج1440هـ

الخليج - زينة الفدح

هنأ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان _حفظهم الله _بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1440هـ بتوفيقاً من الله ثم الجهود التنظيمية التي بذلتها كافة الجهات لموسم الحج .

مثنياً على تكاتف الجهود التي قدمتها مختلف الجهات الخدمية والأمنية لما قامت به بتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن بدعم وتوجيه من قادة وحكومة هذا البلد المعطاء؛ من خدمات نوعية ومشاريع عملاقة، خصصت لتيسير الحج وخدمة الحجيج بأمن وآمان وروحانية وإيمان؛ بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

مثمناً ما قدمة أبطال الصحة العاملين بموسم الحج بالمستشفيات والمنشآت الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من جهداً دأووب في خدمة المرضى من ضيوف الرحمن، التزاماً بتوجيهات القيادة ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة برعاية حجاج بيت الله الحرام وتقديم ارقى الخدمات الطبية لهم منذ قدومهم إلى أرض المملكة العربية السعودية وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يجعل مايقدمانه في موازين حسناتهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ سائر الأوطان .