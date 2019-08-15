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حفل زفاف يتحول إلى معركة بالأسلحة بين أبناء العم في السعودية

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ووفقا لصحيفة "سبق" ، فإن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الجريمة، التي حدثت بسبب خلاف قديم بين أبناء عمومة ليتطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء وسلاح ناري.

وتعتبر الحادثة ثاني حالة إطلاق نار بالسعودية خلال هذا الأسبوع، فقد أفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين الماضي، بوقوع جريمة قتل في منطقة حائل، باشرت الجهات الأمنية التحقيق حولها.

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