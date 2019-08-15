رغد صدام حسين تنشر مقطعا نادرا لشقيقها مع الملك سلمان

وغردت رغد عبر "تويتر"، قائلة: "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".

واعتادت رغد على نشر العديد من المقاطع والصور النادرة، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما نشرت مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله، يعود للسبعينيات.