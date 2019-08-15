العثور على طقم أسنان في حلق مريض بعد أسبوع من خضوعه لجراحة

دبي - بواسطة محمد فارس © BMJ Case Reports 2019 الأطباء عثروا على طقم أسنان الرجل في حلقه بعد ثمانية أيام من خضوعه للجراحة

عَلق طقم أسنان أحد المرضى في حلقه أثناء خضوعه لعملية جراحية عادية، وظل مفقودا لثمانية أيام.

وشكا المريض البالغ من العمر 72 عاما من صعوبات في البلع وبدأ يسعل دما قبل أن يكتشف الأطباء طقم الأسنان في حلقه.

وأجرى المريض عددا من الزيارات للمستشفى وخضع لمزيد من الجراحات ولنقل الدم، لعلاج المضاعفات الناجمة عن الجراحة التي خضع لها في المعدة.

وقال القائمون على مستشفى جيمس بادجيت الجامعي في نورفولك في إنجلترا، إنهم اتخذوا تدابير تصحيحية.

وظهرت تفاصيل واقعة هذا المريض في تقرير للمجلة الطبية البريطانية، التي أوصى القائمون عليها بالتأكد من نزع أطقم أسنان المرضى قبل التخدير الكلي.

وبعد ستة أيام من خضوع الرجل لجراحة لاستئصال نتوء غير ضار من جدار المعدة عام 2018، ذهب إلى المستشفى وأخبر الأطباء أنه لم يكن قادرا على تناول أطعمة صلبة. © BMJ Case Reports 2019 الانسداد أدى إلى صعوبات في الأكل والتنفس والنوم

حينها ظن الأطباء في مستشفى غورلستون أن الرجل يعاني التهابا في الجهاز التنفسي وآثارا جانبية لوضع أنبوب في حلقه أثناء الجراحة، ووصفوا له مضادات حيوية وعقاقير ستيرويد المنشطة.

ولكن لما عاد الرجل إلى المستشفى بعد يومين، فحص فريق الأطباء حلقه وحنجرته ليجدوا شيئا شبه دائري يقبع على أحباله الصوتية.

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ثم لم يلبث أن أخبر الأطباء عن فقدانه طقم أسنانه أثناء إقامته في المستشفى وخضوعه للجراحة.

وبعد جراحة لانتشال طقم الأسنان، صرح له الأطباء بمغادرة المستشفى، لكنه عاد إليها أربع مرات أخرى يعاني نزيفا.

وحتى قيام الجراحين بعملية كي للجرح في حلق المريض، كان قد فقد كمية كبيرة من دمه وبات في حاجة إلى نقل دم. © BBC مستشفى جيمس بادجيت الجامعي قالت "دروس مستفادة تم تداولها بين طاقم الأطباء"

وأفاد التقرير بأن هناك حالات أخرى موثقة ابتُلعت فيها أطقم أسنان أثناء الخضوع للتخدير.

وأكد على ضرورة تسجيل وجود أي طقم أسنان أو أسنان صناعية قبل وبعد إجراء الجراحة.

وقالت هازل ستيوارت، المديرة الطبية بمستشفى جيمس بادجيت الجامعي، إن تحقيقا شاملا قد جرى في هذا الشأن.

وأضافت: "نتيجة لذلك، روجعت تدابير كثيرة، وتم تعديلها، وتم تداول الدروس المستفادة بين طاقم العمل".