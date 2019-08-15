شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يختطف أمين سر حركة فتح بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطفت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أمين سر حركة فتح بقرية العيسوية بالقدس ياسر درويش. وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى اختطفت أمين سر حركة فتح أثناء تواجده فى قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم. يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن أمين سر حركة فتح قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان أمين سر حركة فتح قد اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، فى الوقت الذى تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.

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