شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: كل الظروف مهيئة لنجاح انعقاد اللجنة الدستورية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ترى أن كل الظروف مهيئة لنجاح انعقاد اللجنة الدستورية السورية.

وقالت زاخاروفا - فى تصريح صحفى اليوم الخميس " نعتبر أن كل الظروف فى الوقت الراهن مهيئة لنجاح عقد اللجنة الدستورية السورية" .

وتابعت قائلة :" هذا سيتيح لنا بدء مفاوضات مباشرة بين السوريين حول معايير النظام المستقبلى لبلادهم، كما هو منصوص عليه فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254".

وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف قد أكد فى وقت سابق أن خطوة واحدة بقيت لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية فى سوريا.

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وكان بيسكوف قد قال فى تصريح صحفى الثلاثاء الماضى :" بالرغم من أن العمل على وشك الانتهاء من هذا الموضوع، إلا أننا فى الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء اللجنة الدستورية السورية " .

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، جينادى جاتيلوف، قد أعرب مؤخرا عن أمل بلاده بإمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية فى سبتمبر القادم فى جنيف.

يُذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن هو الآخر فى الأول من الشهر الجارى أن بلاده تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية فى سوريا بحلول الشهر المقبل.