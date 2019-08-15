شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز.. المعارضة السودانية تنوى ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت مصادر لرويترز، اليوم الخميس، إن تحالف المعارضة الرئيسى فى السودان، ينوى ترشيح الخبير الاقتصادى عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء.

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وسيعين المجلس السيادى السودانى، الذى سيؤدى اليمين يوم الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير، وفقا لإعلان دستورى، تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

وذكرت المصادر، أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.