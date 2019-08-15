وقال عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إذا كان لدى إيران القناعة التامة بدعمنا فنتمنى أن يكون هذا الدعم مخصصا لدفع مرتبات الموظفين الشهرية في اليمن".
وأضاف الحوثي، في تغريدة ثانية: "نحن لا نرغب في إبرام اتفاق علني مع إيران مثلما فعلت الإمارات الفارسية، حتى إذا دعا العرب إلى عاصفة لتحالف عربي أمريكي بريطاني ضد الإمارات لا تجد الإمارات أي مبرر أمامهم لتبرير اتفاقها العلني مع إيران".
ويزور وفد حوثي برئاسة ناطق الجماعة محمد عبد السلام، إيران، وأعلن الحوثيون عن لقاءات للوفد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى علي خامنئي.
كانت هذه تفاصيل خبر "نريد المساعدة"... الحوثي يوجه طلبا عاجلا إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.